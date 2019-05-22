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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Політичне майбутнє Гройсмана

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 травня станом на 9:00 – російські найманці продовжують провокувати наші війська, минулої доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Троє військових зазнали поранень внаслідок обстрілів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман йде на парламентські вибори зі новою політичною силою. Зараз він збирає команду для нової партії.

      Також у випуску:

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Владімір Путін провели спільну телефонну розмову. Тема – втілення мінських домовленостей після обрання нового президента України.

      Нардеп-утікач Олександр Онищенко збирається повернутися до України, щоб взяти участь у судовому процесі. Більше того, він заявив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах.

      Питання про мирні угоди з Росією Володимир Зеленський хоче винести на референдум. Про це заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Володимир Гройсман Парламентські вибори 2019 Війна на Донбасі
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