Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Політичне майбутнє Гройсмана

У випуску новин за 22 травня станом на 9:00 – російські найманці продовжують провокувати наші війська, минулої доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Троє військових зазнали поранень внаслідок обстрілів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман йде на парламентські вибори зі новою політичною силою. Зараз він збирає команду для нової партії.

Також у випуску:

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Владімір Путін провели спільну телефонну розмову. Тема – втілення мінських домовленостей після обрання нового президента України.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко збирається повернутися до України, щоб взяти участь у судовому процесі. Більше того, він заявив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах.

Питання про мирні угоди з Росією Володимир Зеленський хоче винести на референдум. Про це заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.