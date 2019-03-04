Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Пожар на Подоле
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 9:00 – российские оккупанты за последние сутки выпустили по позициям ВСУ более 100 мин. Один наш защитник получил ранение. В ответ украинские военнослужащие ликвидировали двух наемников. На столичном Подоле вспыхнул жилой дом. Здание выгорело полностью, к счастью, никто не пострадал.
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Источник: 24 канал
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