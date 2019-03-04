Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Пожар на Подоле

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 9:00 – российские оккупанты за последние сутки выпустили по позициям ВСУ более 100 мин. Один наш защитник получил ранение. В ответ украинские военнослужащие ликвидировали двух наемников. На столичном Подоле вспыхнул жилой дом. Здание выгорело полностью, к счастью, никто не пострадал.

Также в выпуске: Оккупанты отпустили архиепископа ПЦУ Климента. ЦИК потратит на печать бюллетеней более 166 миллионов гривен.