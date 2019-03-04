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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Пожежа на Подолі

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 березня станом на 9:00 – російські окупанти за останню добу випустили по позиціях ЗСУ понад 100 мін. Один наш захисник зазнав поранення. У відповідь українські військовослужбовці ліквідували двох найманців. На столичному Подолі спалахнув житловий будинок. Будівля вигоріла вщент, на щастя, ніхто не постраждав.

      Також у випуску:

      Окупанти відпустили архієпископа ПЦУ Климента. 

      ЦВК витратить на друк бюлетенів понад 166 мільйонів гривень.

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      Теги: Випуск новин Пожежа Війна Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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