Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Пожежа на Подолі

У випуску новин за 4 березня станом на 9:00 – російські окупанти за останню добу випустили по позиціях ЗСУ понад 100 мін. Один наш захисник зазнав поранення. У відповідь українські військовослужбовці ліквідували двох найманців. На столичному Подолі спалахнув житловий будинок. Будівля вигоріла вщент, на щастя, ніхто не постраждав.

Також у випуску: Окупанти відпустили архієпископа ПЦУ Климента. ЦВК витратить на друк бюлетенів понад 166 мільйонів гривень.