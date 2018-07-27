Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Предупреждение о грозе в Киеве

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки один военный погиб, еще один – ранен. Российские наемники 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Только столица оправилась от потопа из-за обильных дождей, как сегодня Киев вновь готовится к "большой воде". Синоптики предупреждают о грозах, а городские власти – о возможном затоплении улиц.

Также в выпуске: На дороги Украины от 27 июля возвращается скоростной контроль. От 6 утра и до 16:30 в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода. Соединенные Штаты выделят Украине 250 миллионов на военные нужды.