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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Предупреждение о грозе в Киеве

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки один военный погиб, еще один – ранен. Российские наемники 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Только столица оправилась от потопа из-за обильных дождей, как сегодня Киев вновь готовится к "большой воде". Синоптики предупреждают о грозах, а городские власти – о возможном затоплении улиц.

Также в выпуске:

На дороги Украины от 27 июля возвращается скоростной контроль.

От 6 утра и до 16:30 в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода.

Соединенные Штаты выделят Украине 250 миллионов на военные нужды.

 

Теги: Жертвы Выпуск новостей Погода Непогода в Украине Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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