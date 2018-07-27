Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Попередження про грозу в Києві

У випуску новин за 27 липня станом на 09:00 – минулої доби один військовий загинув, ще один – поранений. Російські найманці 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Тільки столиця оговталася від потопу через рясні дощі, як сьогодні Київ знову готується до "великої води". Синоптики попереджають про грози, а міська влада – про можливе затоплення вулиць.

Також у випуску: На дороги України від 27 липня повертається швидкісний контроль. Від 6 ранку і до 16:30 у центрі Києва буде перекрито рух транспорту через хресну ходу. Сполучені Штати виділять Україні 250 мільйонів на військову оборону.