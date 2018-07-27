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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Попередження про грозу в Києві

Випуск новин 14 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 липня станом на 09:00 – минулої доби один військовий загинув, ще один – поранений. Російські найманці 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Тільки столиця оговталася від потопу через рясні дощі, як сьогодні Київ знову готується до "великої води". Синоптики попереджають про грози, а міська влада – про можливе затоплення вулиць.

Також у випуску:

На дороги України від 27 липня повертається швидкісний контроль.

Від 6 ранку і до 16:30 у центрі Києва буде перекрито рух транспорту через хресну ходу.

Сполучені Штати виділять Україні 250 мільйонів на військову оборону.

 

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Негода в Україні Жертви Погода
Джерело: 24 канал
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