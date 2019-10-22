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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
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      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Премия Сенцову

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 9:00 - уже сейчас российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня..Из ручных противотанковых гранатометов били на Приазовье у Водяного. Бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову вручили престижную международную премию Ukrainian ID Awards. Получил ее кинорежиссер за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.

      Также в выпуске:

      ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов на Донбассе. Впрочем добавили, что горячими точками фронта до сих пор остаются окраины Авдеевки и к западу от Саханки.

      В аэропорту Чикаго произошел взрыв. К счастью никто не пострадал. Инцидент произошел около полудня на взлетной полосе.

      Украину продолжают атаковать сильные туманы. Сегодня из-за непроглядного тумана аэропорт "Киев" отменил несколько утренних рейсов.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Олег Сенцов
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