Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Премія Сенцову

У випуску новин за 22 жовтня станом на 9:00 – вже нині російські найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.З ручних протитанкових гранатометів гатили на Приазов'ї біля Водяного. Колишньому політв'язню Кремля Олегу Сенцову вручили престижну міжнародну премію Ukrainian ID Awards. Отримав її кінорежисер за незламну силу в боротьбі за ідеали свободи.

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ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі. Втім додали, що гарячими точками фронту досі залишаються околиці Авдіївки та на захід від Саханки.

В аеропорту Чикаго стався вибух. На щастя ніхто не постраждав. Інцидент трапився близько опівдня на злітній смузі.

Україну продовжують атакувати сильні тумани. Сьогодні через непроглядну поволоку аеропорт "Київ" скасував кілька ранкових рейсів.