10:50
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Премія Сенцову

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 жовтня станом на 9:00 – вже нині російські найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.З ручних протитанкових гранатометів гатили на Приазов'ї біля Водяного. Колишньому політв'язню Кремля Олегу Сенцову вручили престижну міжнародну премію Ukrainian ID Awards. Отримав її кінорежисер за незламну силу в боротьбі за ідеали свободи.

      Також у випуску:

      ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі. Втім додали, що гарячими точками фронту досі залишаються околиці Авдіївки та на захід від Саханки.

      В аеропорту Чикаго стався вибух. На щастя ніхто не постраждав. Інцидент трапився близько опівдня на злітній смузі.

      Україну продовжують атакувати сильні тумани. Сьогодні через непроглядну поволоку аеропорт "Київ" скасував кілька ранкових рейсів.

      blog_ava
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні
      10656
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Олег Сенцов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 90
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      104
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 493
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні , 07:15 Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      Ірина Поліщук 10654
      Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      21 жовтня , 22:00 Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      Галина Янченко 2174
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук