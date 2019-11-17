Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Протесты в Праге
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 9:00 – оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня: российские наемники 15 раз обстреляли позиции ВСУ. 200 тысяч митингующих вышли на улицы чешской Праги: требуют отставки премьера Андрея Бабиша.
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