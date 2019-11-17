11:13
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Протесты в Праге

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 9:00 – оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня: российские наемники 15 раз обстреляли позиции ВСУ. 200 тысяч митингующих вышли на улицы чешской Праги: требуют отставки премьера Андрея Бабиша.

      Также в выпуске:

      В американском Сан-Диего, в Калифорнии, обнаружили расстрелянными пятерых членов семьи, среди них – трое детей.

      В Киеве мужчина бросил гранату на пол и взорвал себя вместе с другом, оба погибли.

      Старый завод в центре Львова превратили в креативное пространство.

       

       

       

       

      Магнитные бури в ноябре 2019 года: когда произойдут мощные метеоудары
      сегодня
      14248
      Теги: Протесты Чехия Война на Донбассе Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      20 тайных союзов, которые действительно существуют
      сегодня , 08:48 20 тайных союзов, которые действительно существуют
      Борис Немировський 366
      Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      сегодня , 08:20 Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      Ігор Саджениця 143
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      16 ноября , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 695
      Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      16 ноября , 20:41 Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      Наталя Ромашова 278
      Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      16 ноября , 20:00 Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      Анна Калюжна 296
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук