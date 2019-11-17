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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Протести у Празі

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 9:00 – окупанти продвожують нехтувати домовленостями про припинення вогню: російські найманці 15 разів обстріляли позиції ЗСУ. 200 тисяч мітингувальників вийшли на вулиці чеської Праги: вимагають відставки прем'єра Андрія Бабіша.

      Також у випуску: 

      В американському Сан-Дієго, що в Каліфорнії, виявили розстріляними п'ятьох членів сім'ї, серед них – троє дітей. 

      У Києві чоловік кинув гранату на підлогу та підірвав себе разом із другом, обоє загинули.

      Старий завод у центрі Львова четверо перетворили на креативний простір.

       

       

       

       

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Чехія Протести
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