Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Протести у Празі

У випуску новин за 17 листопада станом на 9:00 – окупанти продвожують нехтувати домовленостями про припинення вогню: російські найманці 15 разів обстріляли позиції ЗСУ. 200 тисяч мітингувальників вийшли на вулиці чеської Праги: вимагають відставки прем'єра Андрія Бабіша.

Також у випуску: В американському Сан-Дієго, що в Каліфорнії, виявили розстріляними п'ятьох членів сім'ї, серед них – троє дітей. У Києві чоловік кинув гранату на підлогу та підірвав себе разом із другом, обоє загинули. Старий завод у центрі Львова четверо перетворили на креативний простір.