Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Разведение войск в Золотом

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 9:00 – боевики не прекращают обстреливать позиции наших солдат. Из минометов били возле Крымского и Зайцево, а вблизи Водяного обстреливали из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. Возле Золотого на Луганщине продолжается процесс разведения войск и техники, даже несмотря на зафиксированные военными обстрелы.

Также в выпуске: Зеленский, Кабмин, бизнесмены, украинские и международные инвесторы собрались на форуме в Мариуполе. Разведение войск в Золотом собрало протестующих под Офисом Президента. Лесные пожары угрожают престижному району Лос-Анджелеса, эвакуируют звезд Голливуда.