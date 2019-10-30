Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Разведение войск в Золотом
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 9:00 – боевики не прекращают обстреливать позиции наших солдат. Из минометов били возле Крымского и Зайцево, а вблизи Водяного обстреливали из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. Возле Золотого на Луганщине продолжается процесс разведения войск и техники, даже несмотря на зафиксированные военными обстрелы.
Также в выпуске:
Зеленский, Кабмин, бизнесмены, украинские и международные инвесторы собрались на форуме в Мариуполе.
Разведение войск в Золотом собрало протестующих под Офисом Президента.
Лесные пожары угрожают престижному району Лос-Анджелеса, эвакуируют звезд Голливуда.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии