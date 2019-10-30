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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Розведення військ в Золотому

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 9:00 – бойовики не припиняють обстрілювати позиції наших армійців. З мінометів гатили біля Кримського та Зайцевого, а поблизу Водяного обстрілювали з стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів. Біля Золотого на Луганщині триває процес розведення військ і техніки, навіть попри зафіксовані військовими обстріли.

      Також у випуску:

      Зеленський, Кабмін, бізнесмени та українські і міжнародні інвестори зібралися на форумі в Маріуполі.

      Розведення військ в Золотому зібрало протестувальників під Офісом Президента.

      Лісові пожежі загрожують найпрестижнішому району Лос-Анджелеса, евакуюють зірок Голлівуду.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Розведення військ
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