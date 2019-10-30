Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Розведення військ в Золотому

У випуску новин за 30 жовтня станом на 9:00 – бойовики не припиняють обстрілювати позиції наших армійців. З мінометів гатили біля Кримського та Зайцевого, а поблизу Водяного обстрілювали з стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів. Біля Золотого на Луганщині триває процес розведення військ і техніки, навіть попри зафіксовані військовими обстріли.

Також у випуску: Зеленський, Кабмін, бізнесмени та українські і міжнародні інвестори зібралися на форумі в Маріуполі. Розведення військ в Золотому зібрало протестувальників під Офісом Президента. Лісові пожежі загрожують найпрестижнішому району Лос-Анджелеса, евакуюють зірок Голлівуду.