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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Саммит НАТО

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 09:00 – за минувшие сутки ни один наш защитник не был ранен, хотя российско-оккупационные войска продолжают игнорировать установленное "хлебное перемирие", почти по всей линии соприкосновения враг бил по нашим позициям 20 раз. В Бельгии, Брюсселе, лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО, одной из обсуждаемых тем будут отношения между Евросоюзом и США

Также в выпуске:

На Житомирщине подросток убил женщину.

На Ровненщине проведут следственный эксперимент, во время которого взорвут миномет "Молот".

Увольнение из-за Brexit: в отставку ушли двое членов партии Терезы Мэй.

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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