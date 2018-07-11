Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Саммит НАТО
В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 09:00 – за минувшие сутки ни один наш защитник не был ранен, хотя российско-оккупационные войска продолжают игнорировать установленное "хлебное перемирие", почти по всей линии соприкосновения враг бил по нашим позициям 20 раз. В Бельгии, Брюсселе, лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО, одной из обсуждаемых тем будут отношения между Евросоюзом и США
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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