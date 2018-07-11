Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Саміт НАТО

У випуску новин за 11 липня станом на 09:00 – за минулу добу жоден наш захисник не отримав поранення, хоча російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене "хлібне перемир’я", майже по всій лінії зіткнення ворог гатив по наших позиціях 20 разів. В Бельгії, Брюсселі, лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО, однією з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США.

Також у випуску: НА Житомирщині підліток вбив жінку. На Рівненщині проведуть слідчий експеримент, під час якого підірвуть міномет "Молот." Звільнення через Brexit: у відставку пішли двоє членів партії Терези Мей.