Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Саміт НАТО
У випуску новин за 11 липня станом на 09:00 – за минулу добу жоден наш захисник не отримав поранення, хоча російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене "хлібне перемир’я", майже по всій лінії зіткнення ворог гатив по наших позиціях 20 разів. В Бельгії, Брюсселі, лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО, однією з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США.
Також у випуску:
НА Житомирщині підліток вбив жінку.
На Рівненщині проведуть слідчий експеримент, під час якого підірвуть міномет "Молот."
Звільнення через Brexit: у відставку пішли двоє членів партії Терези Мей.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі