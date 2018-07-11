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Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Саміт НАТО

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 липня станом на 09:00 – за минулу добу жоден наш захисник не отримав поранення, хоча російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене "хлібне перемир’я", майже по всій лінії зіткнення ворог гатив по наших позиціях 20 разів. В Бельгії, Брюсселі, лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО, однією з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США.

Також у випуску:

НА Житомирщині підліток вбив жінку.

На Рівненщині проведуть слідчий експеримент, під час якого підірвуть міномет "Молот."

Звільнення через Brexit: у відставку пішли двоє членів партії Терези Мей.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
Джерело: 24 канал
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