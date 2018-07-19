Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Санкции США

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на Востоке пророссийские боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, ни один наш военный не пострадал. В США могут ввести санкции против партнеров "Северного потока 2", соответствующий законопроект уже внесли в Конгресс.

Также в выпуске: В Украине зафиксировано 4 случая заболевания дифтерией. На Закарпатье правоохранители задержали банду наркоторговцев. Под Горловкой ликвидировали российского наемника.