Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Санкції США

У випуску новин за 19 липня станом на 9:00 – за минулу добу на Сході проросійські бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, жоден наш військовий не постраждав. У США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку 2", відповідний законопроект вже внесли в Конгрес.

Також у випуску: В Україні зафіксовано 4 випадок захворювання дифтерією. На Закарпатті правоохоронці затримали банду наркоторговців. Під Горлівкою ліквідували російського найманця.