Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Санкції США
У випуску новин за 19 липня станом на 9:00 – за минулу добу на Сході проросійські бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, жоден наш військовий не постраждав. У США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку 2", відповідний законопроект вже внесли в Конгрес.
Також у випуску:
В Україні зафіксовано 4 випадок захворювання дифтерією.
На Закарпатті правоохоронці затримали банду наркоторговців.
Під Горлівкою ліквідували російського найманця.
Джерело: 24 канал
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