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Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Санкції США

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 липня станом на 9:00 – за минулу добу на Сході проросійські бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, жоден наш військовий не постраждав. У США можуть ввести санкції проти партнерів "Північного потоку 2", відповідний законопроект вже внесли в Конгрес.

Також у випуску:

В Україні зафіксовано 4 випадок захворювання дифтерією. 

На Закарпатті правоохоронці затримали банду наркоторговців.

Під Горлівкою ліквідували російського найманця.

Теги: Новини США Північний потік-2 Санкції Випуск новин Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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