Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Убытки "Укрзализныци"

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 9:00 – российские наемники продолжают пренебрегать договоренностями о режиме прекращения огня. За сутки они обстреляли 4 раза позиции украинского войска, один боец ранен. Более 11 миллионов гривен – таких убытков "Укрзализныце" в этом году нанесли вандалы, которые срывали сидения из электричек, выламывали двери и выбивали окна.

Также в выпуске: В Нью-Йорке вор наворовал блинов на 90 тысяч долларов. Украинцев на этой неделе ждет хорошая погода, днем будет по-летнему тепло. Валентин Выговский, Игорь Кияшко, Алексей Черений – эти трое украинцев, которых незаконно удерживают в России, могут попасть на следующий обмен пленными.

Источник: 24 канал