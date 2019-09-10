Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Збитки "Укрзалізниці"
У випуску новин за 10 вересня станом на 9:00 – російські найманці продовжують нехтувати домовленостями про режим припинення вогню. За добу вони обстріляли 4 рази позиції українського війська, один боєць поранений. Більше 11 мільйонів гривень – таких збитків "Укрзалізниці" цьогоріч завдали вандали, які зривали сидіння з електричок, виламували двері та вибивали вікна.
Також у випуску:
У Нью-Йорку злодій накрав млинців на 90 тисяч доларів.
Українців цього тижня чекає гарна погода, вдень буде по-літньому тепло.
Валентин Виговський, Ігор Кияшко, та Олексій Череній – ці троє українців, яких незаконно утримують в Росії, можуть потрапити на наступний обмін полоненими.
Джерело: 24 канал
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