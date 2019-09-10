18:43
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Збитки "Укрзалізниці"

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 вересня станом на 9:00 – російські найманці продовжують нехтувати домовленостями про режим припинення вогню. За добу вони обстріляли 4 рази позиції українського війська, один боєць поранений. Більше 11 мільйонів гривень – таких збитків "Укрзалізниці" цьогоріч завдали вандали, які зривали сидіння з електричок, виламували двері та вибивали вікна.

      Також у випуску:

      У Нью-Йорку злодій накрав млинців на 90 тисяч доларів.

      Українців цього тижня чекає гарна погода, вдень буде по-літньому тепло.

      Валентин Виговський, Ігор Кияшко, та Олексій Череній – ці троє українців, яких незаконно утримують в Росії, можуть потрапити на наступний обмін полоненими. 

      blog_ava
      Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків
      сьогодні
      8229
      Теги: Випуск новин Україна – Росія Війна на Донбасі Укрзалізниця Постраждалі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      сьогодні , 18:01 Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      Ірина Поліщук 204
      Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      сьогодні , 17:31 Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      Віталій Шабунін 826
      Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      сьогодні , 17:01 Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      1615
      Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      сьогодні , 17:00 Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      Артем Овдієнко 427
      Процедура імпічменту президента: що змінилось
      сьогодні , 15:20 Процедура імпічменту президента: що змінилось
      4049
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук