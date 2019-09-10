Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Збитки "Укрзалізниці"

У випуску новин за 10 вересня станом на 9:00 – російські найманці продовжують нехтувати домовленостями про режим припинення вогню. За добу вони обстріляли 4 рази позиції українського війська, один боєць поранений. Більше 11 мільйонів гривень – таких збитків "Укрзалізниці" цьогоріч завдали вандали, які зривали сидіння з електричок, виламували двері та вибивали вікна.

Також у випуску: У Нью-Йорку злодій накрав млинців на 90 тисяч доларів. Українців цього тижня чекає гарна погода, вдень буде по-літньому тепло. Валентин Виговський, Ігор Кияшко, та Олексій Череній – ці троє українців, яких незаконно утримують в Росії, можуть потрапити на наступний обмін полоненими.

Джерело: 24 канал