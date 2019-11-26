Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Украина в рейтинге процветания

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 9:00 – на передовой не прекращаются обстрелы. Боевики за прошедшие сутки 8 раз открывали огонь по позициям наших военных. Из минометов 82 калибра били неподалеку Крымского и Луганского. Украина заняла 96-е место в мировом рейтинге благосостояния, составленном международной аналитической организацией Legatum Institute. Всего в рейтинге 167 стран.

Также в выпуске:

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсудили возвращение захваченных в прошлом году Россией украинских кораблей, а именно то, что Кремль вернул судна без вооружения и оборудования.

Из Великобритании тайно доставили в Польшу 100 тонн золотых запасов, которые еще в начале Второй Мировой оттуда вывезли.

Российских спортсменов могут отстранить от международных соревнований на четыре года. Такое заявление сделали в одном из комитетов Всемирного антидопингового агентства.