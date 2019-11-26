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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Україна у рейтингу прооцвітання

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли. Бойовики минулої доби 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. З мінометів 82 калібру гатили неподалік Кримського та Луганського. Україна посіла 96-е місце в світовому рейтингу добробуту, складеному міжнародною аналітичною організацією Legatum Institute. Всього в рейтингу оцінювали 167 країн.

      Також у випуску:

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання.

      З Великої Британії таємно доправили в Польщу 100 тонн золотих запасів, які ще на початку Другої Світової звідти вивезли.

      Російських спортсменів можуть відсторонити від міжнародних змагань на чотири роки. Таку заяву зробили в одному з комітетів Всесвітнього антидопінгового агентства.

      Це наша область, – Лукашенко несподівано озвучив "територіальні претензії" до Росії
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Рейтинги
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