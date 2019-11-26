Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Україна у рейтингу прооцвітання

У випуску новин за 26 листопада станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли. Бойовики минулої доби 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. З мінометів 82 калібру гатили неподалік Кримського та Луганського. Україна посіла 96-е місце в світовому рейтингу добробуту, складеному міжнародною аналітичною організацією Legatum Institute. Всього в рейтингу оцінювали 167 країн.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання.

З Великої Британії таємно доправили в Польщу 100 тонн золотих запасів, які ще на початку Другої Світової звідти вивезли.

Російських спортсменів можуть відсторонити від міжнародних змагань на чотири роки. Таку заяву зробили в одному з комітетів Всесвітнього антидопінгового агентства.