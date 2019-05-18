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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Заявление Климкина об отставке

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на Донбассе ранили трех военных. Боевики четыре раза били по позициям ВСУ из запрещенного Минском оружия. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.

      Также в выпуске:

      Преступление советской власти: годовщина депортации крымских татар с полуострова.

      Сегодня в 40 городах украинцы выйдут на акции "Кто заказал Екатерину Гандзюк?"

      Петр Порошенко предоставил гражданство Украины сестре Олега Сенцова.

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      Теги: Павел Климкин Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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