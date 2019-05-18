Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Заявление Климкина об отставке

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на Донбассе ранили трех военных. Боевики четыре раза били по позициям ВСУ из запрещенного Минском оружия. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.

Также в выпуске: Преступление советской власти: годовщина депортации крымских татар с полуострова. Сегодня в 40 городах украинцы выйдут на акции "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Петр Порошенко предоставил гражданство Украины сестре Олега Сенцова.

Источник: 24 канал