Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Заявление Климкина об отставке
В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на Донбассе ранили трех военных. Боевики четыре раза били по позициям ВСУ из запрещенного Минском оружия. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.
Также в выпуске:
Преступление советской власти: годовщина депортации крымских татар с полуострова.
Сегодня в 40 городах украинцы выйдут на акции "Кто заказал Екатерину Гандзюк?"
Петр Порошенко предоставил гражданство Украины сестре Олега Сенцова.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии