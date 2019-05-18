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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Заява Клімкіна про відставку

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 травня станом на 9:00 – минулої доби на Донбасі поранили трьох військових. Бойовики чотири рази гатили по позиціях ЗСУ із забороненої Мінськом зброї. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що йде у відставку.

      Також у випуску:

      Злочин радянської влади: роковини депортації кримських татар з півострова.

      Сьогодні в 40 містах українці вийдуть на акції "Хто замовив Катерину Гандзюк?"

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
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