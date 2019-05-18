Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Заява Клімкіна про відставку
У випуску новин за 18 травня станом на 9:00 – минулої доби на Донбасі поранили трьох військових. Бойовики чотири рази гатили по позиціях ЗСУ із забороненої Мінськом зброї. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що йде у відставку.
Також у випуску:
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Петро Порошенко надав громадянство України сестрі Олега Сенцова.
Джерело: 24 канал
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