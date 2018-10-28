Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на востоке. Выборы в Грузии

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб. В Грузии выбирают нового президента. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25 кандидатов.

Также в выпуске: Американские прокуроры выдвинули напавшему на храм в Питтсбурге обвинения по двадцати девяти пунктам. Фуру с многострадальными овцами сегодня ночью наконец разгрузили, из 300 животных погибли 54.