Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на востоке. Выборы в Грузии
В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб. В Грузии выбирают нового президента. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25 кандидатов.
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Источник: 24 канал
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