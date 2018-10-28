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      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на востоке. Выборы в Грузии

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб. В Грузии выбирают нового президента. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25 кандидатов.

      Также в выпуске:

      Американские прокуроры выдвинули напавшему на храм в Питтсбурге обвинения по двадцати девяти пунктам.

      Фуру с многострадальными овцами сегодня ночью наконец разгрузили, из 300 животных погибли 54.

      Теги: Жертвы Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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