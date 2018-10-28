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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на Сході. Вибори в Грузії

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 жовтня станом на 9:00 – минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув. У Грузії вибирають нового президента. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25 кандидатів.

      Також у випуску: 

      Американські прокурори висунули нападнику на храм у Пітсбургу обвинувачення за двадцятьма дев'ятьма пунктами.

      Фуру з багатостраждальними вівцями сьогодні вночі нарешті розвантажили, із 300 тварин загинуло 54.

       

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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