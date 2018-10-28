Випуск новин за 9:00: Ситуація на Сході. Вибори в Грузії
У випуску новин за 28 жовтня станом на 9:00 – минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув. У Грузії вибирають нового президента. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25 кандидатів.
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Фуру з багатостраждальними вівцями сьогодні вночі нарешті розвантажили, із 300 тварин загинуло 54.
Джерело: 24 канал
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