Выпуск новостей за 9:00: Ситуация с коронавирусом. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 9:00 – коронавирус в Китае идет на спад – за последние сутки зарегистрировали менее 400 новых инфицированных. На фронте российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения. Произошло это ночью у Новотошковского.

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