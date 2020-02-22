Выпуск новостей за 9:00: Ситуация с коронавирусом. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 9:00 – коронавирус в Китае идет на спад – за последние сутки зарегистрировали менее 400 новых инфицированных. На фронте российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения. Произошло это ночью у Новотошковского.
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