Випуск новин за 9:00: Ситуація з коронавірусом. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 22 лютого станом на 9:00 – коронавірус у Китаї іде на спад – за останню добу зареєстрували менше ніж 400 нових інфікованих. На фронті російські найманці намагались прорватись через лінію зіткнення. Сталося це вночі біля Новотошківського.
Також у випуску:
В Офісі генпрокурора відкрили перше кримінальне провадження за кнопкодавство через голосування народного депутата Владислава Поляка.
У Індонезії знайшли спосіб подолати класову нерівність. Міністр освіти і культури країни Мухаджир Еффенді запропонував добре забезпеченим людям одружуватися з бідними.
Президент України Володимир Зеленський засудив протести в Нових Санжарах.
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