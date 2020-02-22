10:23
22 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Камінг-аут від Путіна. Росію охопив расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, 21 лютого
      Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп
      Вєсті.UA
      19:36, 21 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Випуск новин за 9:00: Ситуація з коронавірусом. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 лютого станом на 9:00 – коронавірус у Китаї іде на спад – за останню добу зареєстрували менше ніж 400 нових інфікованих. На фронті російські найманці намагались прорватись через лінію зіткнення. Сталося це вночі біля Новотошківського.

      Також у випуску:

      В Офісі генпрокурора відкрили перше кримінальне провадження за кнопкодавство через голосування народного депутата Владислава Поляка.

      У Індонезії знайшли спосіб подолати класову нерівність. Міністр освіти і культури країни Мухаджир Еффенді запропонував добре забезпеченим людям одружуватися з бідними.

      Президент України Володимир Зеленський засудив протести в Нових Санжарах. 

      Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція фіналу
      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Наступ російських найманців та паніка в Нових Санжарах – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сьогодні , 09:30 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: анонс бою за звання чемпіона WBC
      Михайло Гема
      21 лютого , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 09:08 Головні новини 21 лютого: ситуація у Нових Санжарах, звіт уряду Гончарука у Верховній Раді
      Емал Набі
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук