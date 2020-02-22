Випуск новин за 9:00: Ситуація з коронавірусом. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 22 лютого станом на 9:00 – коронавірус у Китаї іде на спад – за останню добу зареєстрували менше ніж 400 нових інфікованих. На фронті російські найманці намагались прорватись через лінію зіткнення. Сталося це вночі біля Новотошківського.

Також у випуску: В Офісі генпрокурора відкрили перше кримінальне провадження за кнопкодавство через голосування народного депутата Владислава Поляка. У Індонезії знайшли спосіб подолати класову нерівність. Міністр освіти і культури країни Мухаджир Еффенді запропонував добре забезпеченим людям одружуватися з бідними. Президент України Володимир Зеленський засудив протести в Нових Санжарах.