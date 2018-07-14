Выпуск новостей за 9:00: Состояние здоровья политзаключенных. Теракт в Пакистане
В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 09:00 – украинская омбудсвумен Людмила Денисова просит Кремль сообщить о состоянии здоровья украинских политзаключенных. По меньшей мере 133 человека погибли и более 230 получили ранения в результате взрыва двух смертников на предвыборном митинге в Пакистане.
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Источник: 24 канал
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