Выпуск новостей за 9:00: Состояние здоровья политзаключенных. Теракт в Пакистане

В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 09:00 – украинская омбудсвумен Людмила Денисова просит Кремль сообщить о состоянии здоровья украинских политзаключенных. По меньшей мере 133 человека погибли и более 230 получили ранения в результате взрыва двух смертников на предвыборном митинге в Пакистане.

Также в выпуске: В Японии возросло число жертв масштабного наводнения. На Востоке Украины российские войска 24 раза обстреливали позиции украинских военных, двое раненых. С сегодняшнего дня проезд в Киеве стоит 8 гривен.