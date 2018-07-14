Випуск новин за 09:00: Стан здоров'я політв'язнів. Теракт у Пакистані
У випуску новин за 14 липня станом на 09:00 – українська омбудсвумен Людмила Денісова просить Кремль повідомити про стан здоров'я українських політв'язнів. Щонайменше 133 людини загинули та понад 230 зазнали поранень у результаті вибух двох смертників на передвиборчому мітингу в Пакистані.
Також у випуску:
У Японії зросла кількість жертв масштабної повені.
На Сході України російські війська 24 рази обстрілювали позиції українських військових, двоє поранених.
Від сьогодні проїзд у Києві коштує 8 гривень.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі