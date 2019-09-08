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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 9:00: Состояние здоровья заключенных. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 9:00 – освобождены украинские моряки вместе с их родными находятся в военном госпитале в Киеве, а гражданские – в больнице "Феофания". Станислав Клых сейчас находится в реанимации. Российские наемники 14 раз обстреляли позиции украинской армии на Донбассе. Били из артиллерии и минометов.

      Также в выпуске:

      8 сентября Украина и Россия обменялись пленными по формуле "35 на 35".

      В Вишневом, на Киевщине, правоохранители задержали нетрезвого водителя, который уснул за рулем.

      В Украине отмечают годовщину так называемой операции "Висла". 75 лет назад украинцев, проживавших на территории западной Украины принудительно выселили.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Обмен пленными Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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