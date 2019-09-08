Випуск новин за 9:00: Стан здоров'я в'язнів. Ситуація на фронті
У випуску новин за 8 вересня станом на 9:00 – звільнені українські моряки разом з їхніми рідними перебувають у військовому госпіталі у Києві, а цивільні – у лікарні "Феофанія". Станіслав Клих наразі перебуває в реанімації. Російські найманці 14 разів обстріляли позиції українського війська на Донбасі. Гатили із артилерії та мінометів.
Також у випуску:
8 вересня Україна та Росія обмінялися полоненими за формулою "35 на 35".
У Вишневому на Київщині, правоохоронці затримали нетверезого водія, який заснув за кермом.
В Україні роковини так званої операції "Вісла". 75 років тому українців, які проживали на території західної України примусово виселили.
Джерело: 24 канал
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