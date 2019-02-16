Выпуск новостей за 9:00: Советы от Вакарчука. Война на Донбассе

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 9:00 – Святослав Вакарчук рассказал, что на президентских выборах проголосует за кандидата, который во время предвыборной кампании выполнит три условия. Сутки на фронте прошли сложно, вследствие обстрелов погиб один из наших защитников, еще двое получили ранения.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. За неделю действия новой валютной либерализации купили 19 миллионов долларов. Дональд Трамп подписал пакет законов, который существенно увеличивает помощь для Украины.