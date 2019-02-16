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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 9:00: Советы от Вакарчука. Война на Донбассе

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 9:00 – Святослав Вакарчук рассказал, что на президентских выборах проголосует за кандидата, который во время предвыборной кампании выполнит три условия. Сутки на фронте прошли сложно, вследствие обстрелов погиб один из наших защитников, еще двое получили ранения.

      Также в выпуске:

      Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

      За неделю действия новой валютной либерализации купили 19 миллионов долларов.

      Дональд Трамп подписал пакет законов, который существенно увеличивает помощь для Украины.

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      Теги: Выпуск новостей Жертвы Война на Донбассе Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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