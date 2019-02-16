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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Поради від Вакарчука. Війна на Донбасі

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 лютого станом на 9:00 – Святослав Вакарчук розповів, що на президентських виборах проголосує за кандидата, який під час передвиборної кампанії виконає три умови. Доба на фронті минула складно, внаслідок обстрілів загинув один із наших захисників, ще двоє отримали поранення.

      Також у випуску:

      Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни.

      За тиждень дії нової валютної лібералізації купили 19 мільйонів доларів.

      Дональд Трамп підписав пакет законів, який суттєво збільшує допомогу для України.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 16 лютого: майже весна прийшла в Україну, але не у всі області
      сьогодні
      1390
      Теги: Випуск новин Святослав Вакарчук Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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