Випуск новин за 9:00: Поради від Вакарчука. Війна на Донбасі

У випуску новин за 16 лютого станом на 9:00 – Святослав Вакарчук розповів, що на президентських виборах проголосує за кандидата, який під час передвиборної кампанії виконає три умови. Доба на фронті минула складно, внаслідок обстрілів загинув один із наших захисників, ще двоє отримали поранення.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. За тиждень дії нової валютної лібералізації купили 19 мільйонів доларів. Дональд Трамп підписав пакет законів, який суттєво збільшує допомогу для України.