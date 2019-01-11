Выпуск новостей за 9:00: Спасение лыжника в Карпатах. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 09:00 – почти 5 дней спасатели искали в Карпатах заблудившегося лыжника и поздно вечером 10 января таки нашли живым. Киевлянин Игорь Грищенко находился в домике лесника, его сразу передали медикам. Боевики обстреляли наши позиции близ села Желтое, на Луганщине. В то же время украинские военные уничтожили 1 оккупанта, еще 2 – ранили.
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Источник: 24 канал
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