Випуск новин за 09:00: Порятунок лижника в Карпатах. Доба на фронті

У випуску новин за 11 січня станом на 09:00 – майже 5 днів рятувальники шукали у Карпатах заблукалого лижника, і пізно ввечері 10 січня таки знайшли живим. Киянин Ігор Грищенко перебував у будиночку лісника, його одразу передали медикам. Бойовики обстріляли наші позиції поблизу села Жовте, що на Луганщині. Натомість українські військові знищили 1 окупанта, ще 2 – поранили.

Також у випуску: На Львівщині під час пожежі загинула дворічна дитина. Незаконно засуджений у Росії режисер Олег Сенцов написав за гратами новий роман. На Дніпропетровщині на шахті стався спалах метану: п'ятеро гірників отримали опіки другого і третього ступенів.