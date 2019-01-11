Випуск новин за 09:00: Порятунок лижника в Карпатах. Доба на фронті
У випуску новин за 11 січня станом на 09:00 – майже 5 днів рятувальники шукали у Карпатах заблукалого лижника, і пізно ввечері 10 січня таки знайшли живим. Киянин Ігор Грищенко перебував у будиночку лісника, його одразу передали медикам. Бойовики обстріляли наші позиції поблизу села Жовте, що на Луганщині. Натомість українські військові знищили 1 окупанта, ще 2 – поранили.
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Джерело: 24 канал
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