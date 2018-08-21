Выпуск новостей за 9:00 Сто дней голодания Сенцова. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 9:00 – сегодня стартует уже сотый день, как украинский режиссер Олег Сенцов голодает в России, он протестует против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников. Пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по нашим позициям, двое военных ранены.
Также в выпуске:
Дональд Трамп назвал условие, при выполнении которого Россия может лишиться американских санкций.
В Киеве мужчина на большой скорости въехал в три припаркованных автомобиля.
В Рио-де-Жанейро начали борьбу с наркоторговцами.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Харькове нашли мертвой жену мужчины, который устроил перестрелку под горсоветом, – СМИсегодня, 08:53
-
Главные новости 20 августа: ночная стрельба в Харькове и отвоеванное село на Донбассесегодня, 08:00
-
Что захочет Кремль за сохранение транзита газа через украинскую ГТС: мнение экспертасегодня, 07:02
Комментарии