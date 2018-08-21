Выпуск новостей за 9:00 Сто дней голодания Сенцова. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 9:00 – сегодня стартует уже сотый день, как украинский режиссер Олег Сенцов голодает в России, он протестует против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников. Пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по нашим позициям, двое военных ранены.

Также в выпуске: Дональд Трамп назвал условие, при выполнении которого Россия может лишиться американских санкций. В Киеве мужчина на большой скорости въехал в три припаркованных автомобиля. В Рио-де-Жанейро начали борьбу с наркоторговцами.