Випуск новин за 9:00: Сто днів голодування Сенцова. Ситуація на фронті
У випуску новин за 21 серпня станом на 9:00 – сьогодні стартує вже сотий день, як український режисер Олег Сенцов голодує в Росії, він протестує проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем усіх українських бранців. Проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по наших позиціях, двоє військових поранені.
Також у випуску:
Дональд Трамп назвав умову, за виконання якої Росія може позбутися американських санкцій.
У Києві чоловік на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі.
У Ріо-де-Жанейро почали боротьбу з наркоторговцями.
Джерело: 24 канал
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