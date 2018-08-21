09:51
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
  • п'ятниця
    25°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Сто днів голодування Сенцова. Ситуація на фронті

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 серпня станом на 9:00 – сьогодні стартує вже сотий день, як український режисер Олег Сенцов голодує в Росії, він протестує проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем усіх українських бранців. Проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по наших позиціях, двоє військових поранені.

Також у випуску: 

Дональд Трамп назвав умову, за виконання якої Росія може позбутися американських санкцій.

У Києві чоловік на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі.

У Ріо-де-Жанейро почали боротьбу з наркоторговцями.

Теги: Випуск новин заручники Українці в полоні РФ Олег Сенцов Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
сьогодні, 08:41 Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
Олексій Чибісов
Гра мільйонів: скільки коштують найкращі футболісти світу
20 серпня, 22:59 Гра мільйонів: скільки коштують найкращі футболісти світу
Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
20 серпня, 22:01 Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
Злой Одессит
У мене чоловік вкрав секс-іграшку, сів на "бляхи" і поїхав, – інтерв’ю з власником секс-шопу
20 серпня, 21:01 У мене чоловік вкрав секс-іграшку, сів на "бляхи" і поїхав, – інтерв’ю з власником секс-шопу
Наталія Печерська
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
20 серпня, 20:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин 20 травня станом на 16:00
 20 травня 2015 , 16:46
Випуск новин за 18:00: Луганськ без грошей. ОБСЄ зустрінеться з бойовиками
 23 листопада 2017 , 18:46
Випуск новин 19 вересня станом на 15:00
 19 вересня 2014 , 16:02
Випуск новин 21 травня станом на 13:00
 21 травня 2016 , 13:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук