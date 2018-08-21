Випуск новин за 9:00: Сто днів голодування Сенцова. Ситуація на фронті

У випуску новин за 21 серпня станом на 9:00 – сьогодні стартує вже сотий день, як український режисер Олег Сенцов голодує в Росії, він протестує проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем усіх українських бранців. Проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по наших позиціях, двоє військових поранені.

Також у випуску: Дональд Трамп назвав умову, за виконання якої Росія може позбутися американських санкцій. У Києві чоловік на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі. У Ріо-де-Жанейро почали боротьбу з наркоторговцями.