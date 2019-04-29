Выпуск новостей за 9:00 Стрельба в США. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 9:00 – в американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви. В результате по меньшей мере семь человек получили ранения, впоследствии один человек скончался в больнице. Пасха на передовой был беспокойной. В цело в штабе ООС насчитали три обстрела, два из которых оккупанты совершили и запрещенного Минском вооружения.
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