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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 9:00 Стрельба в США. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 9:00 – в американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви. В результате по меньшей мере семь человек получили ранения, впоследствии один человек скончался в больнице. Пасха на передовой был беспокойной. В цело в штабе ООС насчитали три обстрела, два из которых оккупанты совершили и запрещенного Минском вооружения.

      Также в выпуске:

      Во Львове на Пасху от неизвестных поступили сообщения о заминировании семи церквей в центральной части города. Правоохранители взрывчатки не обнаружили.

      На Волыни стартовала довольно необычная вакцинация диких животных: препарат разбрасывают прямо с самолетов по всей территории области.

      Спасатели напомнили о правилах безопасности на пикниках во время майских праздников.

      В Житомирской области накануне выпал град размером с перепелиное яйцо.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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