Выпуск новостей за 9:00 Стрельба в США. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 9:00 – в американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви. В результате по меньшей мере семь человек получили ранения, впоследствии один человек скончался в больнице. Пасха на передовой был беспокойной. В цело в штабе ООС насчитали три обстрела, два из которых оккупанты совершили и запрещенного Минском вооружения.

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