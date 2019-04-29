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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 9:00: Стрілянина у США. Ситуація на фронті

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 квітня станом на 9:00 – в американському Балтіморі невідомий розстріляв людей просто на подвір'ї баптистської церкви. Внаслідок цього щонайменше семеро людей отримали поранення, згодом один чоловік помер у лікарні. Великдень на передовій був неспокійним. Загалом у штабі ООС нарахували три обстріли, два з яких окупанти здійснили з забороненого Мінськом озброєння.

      Також у випуску:

      У Львові на Великдень від невідомих надійшли повідомлення про замінування у сімох церквах центральної частини міста. Правоохоронці вибухівки не виявили.

      На Волині стартувала досить незвична вакцинація диких тварин: препарат розкидають просто із літаків по всій території області.

      Рятувальники нагадали про правила безпеки на пікніках під час травневих свят.

      На Житомирщині напередодні випав град розміром з перепелине яйце.

       

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      Теги: Випуск новин Новини США Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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