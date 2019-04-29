Випуск новин за 9:00: Стрілянина у США. Ситуація на фронті

У випуску новин за 29 квітня станом на 9:00 – в американському Балтіморі невідомий розстріляв людей просто на подвір'ї баптистської церкви. Внаслідок цього щонайменше семеро людей отримали поранення, згодом один чоловік помер у лікарні. Великдень на передовій був неспокійним. Загалом у штабі ООС нарахували три обстріли, два з яких окупанти здійснили з забороненого Мінськом озброєння.

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