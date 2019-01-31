Выпуск новостей за 9:00: Стремительное ухудшение состояния Гриба. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 31 января состоянию на 9:00 – Украина уведомила партнеров в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимости срочной операции. Об этом в Twitter сообщил посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий. А Россия не пустила к парню украинского консула. На Донбассе стало горячей, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов.

Также в выпуске: Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти, пока их 99. В Москву возвращается самолет с золотом из Венесуэлы, вероятно по приказу Николаса Мадуро. Крымский мост продолжает разрушаться, передвижения транспорта там под угрозой.