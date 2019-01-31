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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 9:00: Стремительное ухудшение состояния Гриба. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января состоянию на 9:00 – Украина уведомила партнеров в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимости срочной операции. Об этом в Twitter сообщил посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий. А Россия не пустила к парню украинского консула. На Донбассе стало горячей, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов.

      Также в выпуске:

      Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти, пока их 99.

      В Москву возвращается самолет с золотом из Венесуэлы, вероятно по приказу Николаса Мадуро.

      Крымский мост продолжает разрушаться, передвижения транспорта там под угрозой.

      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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