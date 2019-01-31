Випуск новин за 9:00: Стрімке погіршення стану політв’язня Гриба. Ситуація на фронті

У випуску новин за 31 січня станом на 9:00 – Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції. Про це у Twitter повідомив посол України при Євросоюзі Микола Точицький. А Росія не пустила до хлопця українського консула, заявляють в МЗС. На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів.

Також у випуску: Кількість жертв прориву дамби у Бразилії продовжує рости, наразі їх 99. До Москви повертається літак з золотом із Венесуели, ймовірно за наказом Ніколаса Мадуро. Кримський міст продовжує руйнуватись, пересування транспорту там під загрозою.