Випуск новин за 9:00: Стрімке погіршення стану політв’язня Гриба. Ситуація на фронті
У випуску новин за 31 січня станом на 9:00 – Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції. Про це у Twitter повідомив посол України при Євросоюзі Микола Точицький. А Росія не пустила до хлопця українського консула, заявляють в МЗС. На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів.
Також у випуску:
Кількість жертв прориву дамби у Бразилії продовжує рости, наразі їх 99.
До Москви повертається літак з золотом із Венесуели, ймовірно за наказом Ніколаса Мадуро.
Кримський міст продовжує руйнуватись, пересування транспорту там під загрозою.
Джерело: 24 канал
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