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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 9:00: Стрімке погіршення стану політв’язня Гриба. Ситуація на фронті

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 9:00 – Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції. Про це у Twitter повідомив посол України при Євросоюзі Микола Точицький. А Росія не пустила до хлопця українського консула, заявляють в МЗС. На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів.

      Також у випуску: 

      Кількість жертв прориву дамби у Бразилії продовжує рости, наразі їх 99.

      До Москви повертається літак з золотом із Венесуели, ймовірно за наказом Ніколаса Мадуро.

      Кримський міст продовжує руйнуватись, пересування транспорту там під загрозою.

      Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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