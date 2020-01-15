13:43
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 9:00: Суд на сыном Азарова. Взрыв в Испании

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 9:00 – сын экс-премьера Николая Азарова Алексей предстанет перед итальянским судом. Там его обвинили в отмывании почти 18 миллионов долларов взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером. В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, который вызвал пожар.

      Также в выпуске:

      Война на Донбассе продолжает угрожать жизни мирных жителей. Однако количество погибших существенно уменьшилось. Об этом сообщает правозащитная организация Human Right Watch в своем отчете.

      В США коммерческий самолет сбросил реактивное топливо просто над начальной школой. Произошло это в пригороде Лос-Анджелеса.

      На Донбассе враг стрелял из артиллерийских систем и минометов калибра 120 и 82 миллиметра по нашим позициям. Двое армейцев получили ранения.

      Как сбили самолет МАУ в Иране: все видео
      сегодня
      46321
      Теги: Выпуск новостей Николай Азаров
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:25 Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
      Ірина Поліщук 2807
      сегодня , 12:11 Дело Шеремета: адвокаты обнародовали показательные документы для оправдания Антоненко. Эксклюзив
      Катерина Петренко 105
      сегодня , 09:02 День рождения Википедии: то, чего вы могли не знать о популярной энциклопедии
      Михайло Года 728
      сегодня , 08:50 Аваков может превратить Зеленского в марионетку: эксклюзивное интервью с Дмитрием Гнапом
      Олена Трибушна 771
      сегодня , 08:40 Время уходить от совковой уравниловки, или Дешева рыбка – плохая юшка: о зарплатах депутатов
      Борислав Береза 568
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук