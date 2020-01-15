Выпуск новостей за 9:00: Суд на сыном Азарова. Взрыв в Испании

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 9:00 – сын экс-премьера Николая Азарова Алексей предстанет перед итальянским судом. Там его обвинили в отмывании почти 18 миллионов долларов взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером. В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, который вызвал пожар.

Также в выпуске: Война на Донбассе продолжает угрожать жизни мирных жителей. Однако количество погибших существенно уменьшилось. Об этом сообщает правозащитная организация Human Right Watch в своем отчете. В США коммерческий самолет сбросил реактивное топливо просто над начальной школой. Произошло это в пригороде Лос-Анджелеса. На Донбассе враг стрелял из артиллерийских систем и минометов калибра 120 и 82 миллиметра по нашим позициям. Двое армейцев получили ранения.