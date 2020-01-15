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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 9:00: Суд на сином Азарова. Вибух в Іспанії

      Випуск новин 10

      У випуску новин за 15 січня станом на 9:00 – син експрем'єра Миколи Азарова Олексій постане перед італійським судом. Там його звинуватили у відмиванні майже 18 мільйонів доларів хабара за призначення Андрія Клюєва віцепрем'єром. В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, який спричинив пожежу.

      Такожу у випуску:

      Війна на Донбасі продовжує загрожувати життю мирних мешканців. Проте кількість загиблих суттєво зменшилася. Про це повідомляє правозахисна організація Human Right Watch у своєму звіті.

      У США комерційний літак скинув реактивне паливо просто над початковою школою. Сталося це у передмісті Лос-Анджелеса.

      На Донбасі ворог гатив з артилерійських систем та мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших позиціях. Двоє армійців отримали поранення.

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      Теги: Випуск новин Микола Азаров
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