Випуск новин за 9:00: Суд на сином Азарова. Вибух в Іспанії

У випуску новин за 15 січня станом на 9:00 – син експрем'єра Миколи Азарова Олексій постане перед італійським судом. Там його звинуватили у відмиванні майже 18 мільйонів доларів хабара за призначення Андрія Клюєва віцепрем'єром. В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, який спричинив пожежу.

Такожу у випуску: Війна на Донбасі продовжує загрожувати життю мирних мешканців. Проте кількість загиблих суттєво зменшилася. Про це повідомляє правозахисна організація Human Right Watch у своєму звіті. У США комерційний літак скинув реактивне паливо просто над початковою школою. Сталося це у передмісті Лос-Анджелеса. На Донбасі ворог гатив з артилерійських систем та мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших позиціях. Двоє армійців отримали поранення.