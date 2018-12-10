Выпуск новостей за 9:00: Сутки на Донбассе. Результаты выборов в Армении

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз, уже традиционно, применили запрещенное Минском вооружение. Одного украинского военнослужащего ранили. В Армении завершили электронный подсчет голосов: Блок Пашиняна победил в выборах в парламент страны.

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