Выпуск новостей за 9:00: Сутки на Донбассе. Результаты выборов в Армении
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз, уже традиционно, применили запрещенное Минском вооружение. Одного украинского военнослужащего ранили. В Армении завершили электронный подсчет голосов: Блок Пашиняна победил в выборах в парламент страны.
Также в выпуске:
Во время протестов во Франции пострадал Украинский культурный дом.
За 2 недели военного положения только усилили режим охраны в областях, где его ввели.
Аэропорт "Борисполь" не сообщил пассажирам о проблемах на полосах, и люди прилетели в другие города.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии