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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на Донбассе. Результаты выборов в Армении

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз, уже традиционно, применили запрещенное Минском вооружение. Одного украинского военнослужащего ранили. В Армении завершили электронный подсчет голосов: Блок Пашиняна победил в выборах в парламент страны.

      Также в выпуске:

      Во время протестов во Франции пострадал Украинский культурный дом.

      За 2 недели военного положения только усилили режим охраны в областях, где его ввели.

      Аэропорт "Борисполь" не сообщил пассажирам о проблемах на полосах, и люди прилетели в другие города.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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