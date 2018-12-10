Випуск новин за 9:00: Доба на Донбасі. Результати виборів у Вірменії
У випуску новин за 10 грудня станом на 9:00 – минулої доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів, вже традиційно, застосували заборонену Мінськом зброю. Одного українського військового поранено. У Вірменії завершили електронний підрахунок голосів: блок Пашиняна переміг у виборах до парламенту країни.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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