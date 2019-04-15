Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Дебаты Порошенко
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один защитник получил ранение. 14 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты с участием лишь одного кандидата на пост главы государства, действующего президента Петра Порошенко.
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Источник: 24 канал
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