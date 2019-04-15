Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Дебаты Порошенко

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один защитник получил ранение. 14 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты с участием лишь одного кандидата на пост главы государства, действующего президента Петра Порошенко.

Также в выпуске: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады. В нескольких городах Украины появились новые провокационные билборды с Петром Порошенко. На Харьковщине в городе Люботин сгорела церковь московского патриархата. В США торнадо в сопровождении дождей пронесся по югу страны, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.

Источник: 24 канал