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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Дебаты Порошенко

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один защитник получил ранение. 14 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты с участием лишь одного кандидата на пост главы государства, действующего президента Петра Порошенко.

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады.

      В нескольких городах Украины появились новые провокационные билборды с Петром Порошенко.

      На Харьковщине в городе Люботин сгорела церковь московского патриархата.

      В США торнадо в сопровождении дождей пронесся по югу страны, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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