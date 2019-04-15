Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Дебати Порошенка

У випуску новин за 14 квітня станом на 9:00 – проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один захисник зазнав поранення. 14 квітня на НСК "Олімпійський" відбулися дебати за участю лише одного кандидата на пост глави держави, чинного президента Петра Порошенка.

Також у випуску: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не збирається йти у відставку до виборів Верховної Ради. У кількох містах України з'явилися нові провокативні білборди з Петром Порошенком. На Харківщині у місті Люботин згоріла церква московського патріархату. У США торнадо у супроводі дощів пронісся півднем країни, забрав життя щонайменше восьми людей.

Джерело: 24 канал