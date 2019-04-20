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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. День тишины

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 9:00 – на фронте пророссийские боевики обстреливали позиции наших военных из минометов 120 миллиметров. С сегодняшнего дня любая политическая агитация считается нарушением закона. Запрещены и публикации социологических опросов.

      Также в выпуске:

      Суммы торжественно встречали защитников, которые вернулись из Донбасса.

      В Мариуполе всем городом ищут деньги на спасение полугодового Богдана Фороста.

      На Ровенщине школьники учатся прямо в автобусе. Старый и потрепанный ПАЗ превратили в яркий учебный класс.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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