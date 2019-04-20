Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. День тишины
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 9:00 – на фронте пророссийские боевики обстреливали позиции наших военных из минометов 120 миллиметров. С сегодняшнего дня любая политическая агитация считается нарушением закона. Запрещены и публикации социологических опросов.
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Источник: 24 канал
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