Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. День тиші
У випуску новин за 20 квітня станом на 9:00 – на фронті проросійські бойовики обстрілювали позиції наших військових з мінометів 120 міліметрів. Від сьогодні будь-яка політична агітація вважається порушенням закону. Заборонені й публікації соціологічних опитувань.
Також у випуску:
Суми урочисто зустрічали захисників, які повернулись з Донбасу.
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Джерело: 24 канал
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