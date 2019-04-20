Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. День тиші

У випуску новин за 20 квітня станом на 9:00 – на фронті проросійські бойовики обстрілювали позиції наших військових з мінометів 120 міліметрів. Від сьогодні будь-яка політична агітація вважається порушенням закону. Заборонені й публікації соціологічних опитувань.

Також у випуску: Суми урочисто зустрічали захисників, які повернулись з Донбасу. У Маріуполі усім містом шукають гроші на спасіння піврічного Богдана Фороста. На Рівненщині школярі вчаться просто в автобусі. Старий та пошарпаний ПАЗ перетворили на яскравий навчальний клас.

Джерело: 24 канал