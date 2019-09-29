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      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Хасиды прибыли в Украину

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 9:00 – на Донбассе обошлось без потерь. Однако мины калибра 120 и 82 миллиметра прилетали на позиции наших солдат. Хасиды съехались в Украину, чтобы отпраздновать новый год по иудейскому календарю.

      Также в выпуске:

      ВСУ уничтожили позицию пророссийских бойвикив.

      Пять детей на оккупированной Луганщинни подорвались на гранате.

      В Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-колясочница, и сразу же посплатился за свое преступление – сломал обе ноги.

       

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      Теги: Война на Донбассе Хасиды в Умани Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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