Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Хасиды прибыли в Украину

В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 9:00 – на Донбассе обошлось без потерь. Однако мины калибра 120 и 82 миллиметра прилетали на позиции наших солдат. Хасиды съехались в Украину, чтобы отпраздновать новый год по иудейскому календарю.

Также в выпуске: ВСУ уничтожили позицию пророссийских бойвикив. Пять детей на оккупированной Луганщинни подорвались на гранате. В Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-колясочница, и сразу же посплатился за свое преступление – сломал обе ноги.

Источник: 24 канал