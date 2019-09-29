Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Хасиды прибыли в Украину
В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 9:00 – на Донбассе обошлось без потерь. Однако мины калибра 120 и 82 миллиметра прилетали на позиции наших солдат. Хасиды съехались в Украину, чтобы отпраздновать новый год по иудейскому календарю.
Также в выпуске:
ВСУ уничтожили позицию пророссийских бойвикив.
Пять детей на оккупированной Луганщинни подорвались на гранате.
В Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-колясочница, и сразу же посплатился за свое преступление – сломал обе ноги.
Источник: 24 канал
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