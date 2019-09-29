Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Хасиди прибули в Україні
У випуску новин за 29 вересня станом на 9:00 – на Донбасі обійшлось без втрат. Однак міни калібру 120 та 82 міліметри сипали на позиції наших армійців. Хасиди з'їхались до України, щоб відсвяткувати новий рік за юдейським календарем.
Також у випуску:
ЗСУ знинищил позицію проросійських бойвиків.
П'ять дітей на окупованій Луганщинні підірвались на гранаті.
У Харкові грабіжник пограбував будинок спортсменки-візочниці, і одразу ж розплатився за свій злочин – зламавши дві ноги.
Джерело: 24 канал
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