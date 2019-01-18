Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Экономический форум в Давосе

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Лидеры США, Великобритании и Франции не посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

Также в выпуске: Тела троих украинских моряков Турция передала в Украину. Нардепы прописали алгоритмы перехода церковных общин в другие приходы. С начала года корь унесла жизни четырех украинцев.